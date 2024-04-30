T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/18 Tereke

GİRESUN ili, DERELİ ilçesi, YAVUZKEMAL mah/köy 34 Cilt, 50 Aile sıra no 74 sırada nüfusa kayıtlı 05/04/1951 doğumlu 12/04/2015 tarihinde vefat eden 26206782328 TC kimlik numaralı müteveffa SERVET UZUN' nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK' nun 620, 621 ve 634'ncu maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.