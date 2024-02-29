T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2016/282 D.iş

Gesiay İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; Yukarı Dikmen Mah. 672. Sok. No:7/10 Çankaya/ANKARA Alacaklısı Finansbank A.Ş olan mahkememizin 2016/282 D.iş sayılı dosyasında verilen ihtiyati haciz kararı nedeniyle “zarara uğramış iseniz bununla ilgili 7 günlük kesin süre içinde alacaklı aleyhine açacağınız tazminat davasının mahkeme adı ve dosya numarasını mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde İ.İ.K'nun 259. maddesine göre yatırılan teminatın alacaklıya iade olunacağı ihtaren tebliğ olunur.