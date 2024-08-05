T.C. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESASNO : 2023/275

KARARNO : 2024/83

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan sanık Abdulfaruk ESİN hakkında mahkememizden verilen 25/01/2024 tarih ve Esas No:2023/275 Karar No:2024/83 sayılı karar ile; Sanığın eylemine uyan 5237 TCK.nun 165/1. 62. 52/2. TCK.nun 53/1-2a-c-d-e- maddeleri uyarınca5 Ay Hapis ve 80,00.-TL.Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar tebliği ile sanığın istinaf dilekçesinin tebliğ için Müşteki Muhammed ANIK'ın dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 günlük süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, öncelikle suçüstü giderlerinden karşılanacak mahkeme masrafı ile birlikte gerekçeli karar tebliğ gideri ile ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071406