T.C. ANKARA 25. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/128 Esas

DAVALILAR : GÜLLÜ BAYINDIR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından BAM ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'nin 2023/1993 dosya no, 2024/81 karar numaralı ilamında; Davacının istinaf talebinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a-6 maddesi gereğince kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, istinaf harç ve giderlerinin yeniden verilecek kararda ilk derece mahkemesince dikkate alınmasına, davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (20/07/2017 tarih 7035 sayılı kanunda yapılan değişiklik) 302/5 maddesine göre dosyanın kesinleşme şerhi ve harç işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a maddesi gereğince kesin olarak oy birliğiyle karar verildiği görülmüştür.

Duruşma Günü: 15/10/2024 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.