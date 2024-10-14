T.C. Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/297 Esas

Konu : Gaiplik İlanı MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM ANKARA DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan Muzaffer Azakan' ın Ankara Çankaya Karakusunlar 27538 ada 2 parsel taşınmazın hissedarı olup adı geçene Ankara 3. SHM' nin 2012/791 E. 2012/1134 sayılı kararı gereği3561 sayılı yasa uyarınca Ankara Defterdarının kayyım tayin edildiğini, Muzaffer Azakan' ın malvarlığının on yıl boyunca kayyım tarafından yönetildiği gerekçesiyle adı geçenin gaipliğine karar verilerek taşınmazın Hazineye devri ile mirasının devlete geçmesi talep edilmiş olmakla;

TMK. 33. Maddesi uyarınca 1. İlanın 06/07/2023 tarihinde yapıldığı da görülmekle ,

Muzaffer Azakan' ın gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 2. kez ilanen tebliğ olunur. 16/05/2024

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : Muzaffer AZAKAN

BABA ADI : Mehmet

ANA ADI : Gülüzar

DOĞUM TARİHİ : 25/06/1933

DOĞUM YERİ : Kemalpaşa

İKAMETGAH ADRESİ : Bentdereci Kahka (Şahitler) Sok No.12 Ankara