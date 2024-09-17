T.C. Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/25 Es. 2024/334 k. Sayılı dosyasında adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan ilanen tebligat yapılmasına karar verilen Kuman oynatmak suçundan sanık Habıbullah ve Ayshe oğ. 1996 Samangan D.luTC: 994.....20 EMRUDDIN MURADI hakkında hakkında TCK228/1,62,52,CMK 231/5.md.leri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup işbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilan olunur.

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