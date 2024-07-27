T.C. Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO :2023/69 Esas

Davacı Abdülhamit ERDOĞAN ile davalılar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı vd. arasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; T.M.K. 713/4 Maddesi uyarınca dava konusu Ankara ili, Altındağ İlçesi, Peçenek Mahallesi 127 Ada 79 parsel (eski 601 parsel) ve 110 ada 1 parsel (eski 342 parsel) sayılı taşınmazlarda hak ve ilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur.

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