T.C. Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/209

Davacı Fethi YILDIZ ile davalılar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı vd. arasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; T.M.K. 713/4 Maddesi uyarınca dava konusu Ankara ili, Çankaya İlçesi, Karataş Mahallesi, Ömerli Mevkii, 111 ada, 11 parsel ile yol arasında kalan ve yaklaşık 3.500 m²olan tescil harici alana ait taşınmazda hak ve ilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur.

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