T.C. ANKARA 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 / 00:00

T.C. ANKARA 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2023/11 ESAS

ZİLYETLİKTEN TESCİL İLANI

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi,

MAHALLE : Susuz Mahallesi

PAFTA NO : -

ADA NO : Tescil harici

PARSEL NO : Tescil harici

VASFI : EKİLEMEZ ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.697,00 m²

DAVACI : MESUT YILDIRIM

DAVALILAR : 1-Maliye Hazinesi

2-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

3-Yenimahalle Belediye Başkanlığı

DAVA TARİHİ : 09.01.2023

DAVANIN KONUSU : Tescil

ÖZETİ :Dava konusu Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz mahallesinde bulunan 209/46 ve 209/48 ada/parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan THA ile gösterilmiş toplam 13.697,00 m²lik dava konusu tescil harici bırakılan tapusuz taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğine ilişkin Mehmet Niyazi oğlu 1964 doğumlu davacı Mesut Yıldırım adına tapuya tescili için TMK 713. Maddesi gereğince senetsizden tescil davası açılmış olduğundan, bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, tescil davasına itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda dosya numarası üzerinden mahkememize itiraz etmeleri hususu ihtar olunur, aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.