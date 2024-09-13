T.C. Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/603

KARAR NO : 2024/297

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/03/2024 tarihli ilamı ile sanık Nazmi Gökay ÇİÇEK hakkında dolandırıcılık suçundan TCK' nun 157/1, 52/2 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS ve 2400 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup İlhan ve Hamiyet oğlu, 08/11/1984 Ankara doğumlu sanık NAZMİ GÖKAY ÇİÇEK tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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