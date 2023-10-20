T.C. ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/693

DAVALI : ERGÜN KAYA- Turgut Özal Mah.1940 Cad. No: 41 Yenimahalle/ANKARA

Davacı ZEYNEP KAYIŞOĞLU tarafından aleyhinize açılan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Davalı adına " Turgut Özal Mah.1940 Cad. No: 41 Yenimahalle/ANKARA" adresine tebligat yapılamamış, yapılan adres araştırmasında davalının başkaca adresi tespit edilememiştir.

Dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalıya HMK. nın 213 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı ERGÜN KAYA;

Duruşma Günü: 06/02/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.