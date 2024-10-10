T.C. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/114
DAVALI : ALİ KARA-23476601380
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 03/12/2024 günü saat: 10:30'da geçerli özrünüz olmadan gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği/ karar verileceği, sulh için gerekli hazırlıkları o gününe kadar yapmanız, gelen taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde sunmadığınız belgeleri sunmak/getirilecek yerler için açıklama yapmanız, verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02100901