T.C. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Esas : 2022/714-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2024/333

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli kararı ile TCK’nın 158/1-f-son, 43, 62, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 32.800,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Salih ve Nehide oğlu, 06/03/1991 Antakya doğumlu NURETTİN DAĞLIOĞLU ve yine Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli kararı ile beraatine karar verilen Mehmet ve Nedime oğlu, 01/06/2001 Altınözü doğumlu HÜSEYİN ÇAPUR tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresleri tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.