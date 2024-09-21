T.C. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ANKARA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/851

KARAR NO : 2024/468 Hırsızlık suçundan sanık KÜBRA DEMİR hakkında mahkememizde yapılan yargılaması sonunda, İbrahim ve Gülşen'den olma 1998 D.lu Çankırı Kurşunlu Ağılözü nüfusuna kayıtlı KÜBRA DEMİR,

Hakkında mahkememizin 11/06/2024 tarih ve 2023/851 esas ve 2024/468 karar sayılı ilamı ile hırsızlık suçundan TCK'nun 141/1, 53/1 maddelerine göre 1 yıl hapis cezası ve belli hakları kullanmakta yasaklanmasına dair hüküm tüm aramalara rağmen kendisine tebliği edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Yasının 29. Maddesi gereğince ilanen TEBLİĞİNE,

Tebliği tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılmasına

İlan ücretinin hazineden tahsil edileceği ilanen tebliği olunur.

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