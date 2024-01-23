T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 / 00:01



ESAS NO : 2021/317

DAVALILAR : 1- Abdullah Ali Abdullah Ahmet

2-Temka Emirates L.L.C.

Mahkememizcedavalılar Abdullah Ali Abdullah Ahmet ve Temka Emirates L.L.C.'ye ön inceleme duruşma gününün, tensip zaptının ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 27/03/2024 günü saat 09:33'da hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz;

Tebliğden iki haftalık kesin sürede tebligat içerisindeki tensip zaptında yazılan işlemlerin yerine getirilmesi, HMK m.317/(2) gereğince cevap dilek. usulü itirazlar ve delillerin verilebileceği, aksi halde ileri sürülen vakıaların inkar edilmiş sayılacağı, cevap dilekçesindeki ve elde bulunan belgelerin örneklerinin verilmesi ilanen tebliğ olunur.