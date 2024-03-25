T.C. ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2017/51

Davacı Orhan Kurt tarafından açılan dava konusu Sincan ilçesi Esenler Mahallesi 121 ada 228 parsel ve 121 ada 229 parsel arasında kalan ve kadastro tespitinde tescil dışı bırakılan25.000m2 lik taşınmazın 1950 yılından beri babası ve dedesinin zilyetliğinde iken 1992 yılında babasının ölümü üzerine nizasız, çekişmesiz ve malik sıfatıyla zilyetliğin davacı tarafından yürütüldüğü iddiasıyla TMK'nın 713/1 maddesi gereğince adına tescil talepli dava açıldığından; Son ilandan başlayarak 3 ay içinde tescil koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, taşınmazın davacı Orhan Kurt adına tesciline karar verileceği ilan olunur.