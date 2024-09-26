T.C. Ankara Batı 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/135 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı ile davalı Halil İbrahim Kanat arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle; Davalı Halil İbrahim KANAT (Selami ve Dudu'dan olma, 1993 doğumlu, 454***514 TC nolu)'ın dava dilekçesinde yazılı adresine çıkarılan davetiyenin bila tebliği ade edilmesi ve tüm araştırmalara rağmen adresinin belirlenememesi nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; TSK Yüksek Disiplin Kurulları yönetmeliği esaslarına göre disiplinsizliği nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılma cezası verilmesine karar verilerek ilişiği kesilen Halil İbrahim Kanat'ın926 sayılı TSK personel Kanununun 112. Maddesi ve TSK Personelinin Öğrenim Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine dair Yönetmelik gereğince davalı adına sarf edilen Öğrenim ve Yetiştirme masraflarından kaynaklanan borca ilişkin ilk bildirim 19/07/2022 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maliye Daire Başkanlığı tarafından yapılmışsa da davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı ileri sürülerek şimdilik 26.808,84 TL aslı borcun hazine zararının doğduğu tarihten itibaren işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte tazminine, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 2021/135 Esas ve06/03/2024 tarihli tensip tutanağı ile;

Dava dilekçesi ve eklerinin HMK m. 122 hükmü uyarınca davalı tarafa tebliğine; "HMK m.122 ve m. 128 hükümleri gereğince dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren (2) haftalık süre içinde davaya cevap verebileceği ve süresi içinde cevap dilekçesi vermemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ihtarının tebligat zarfında belirtilmek suretiyle davalı tarafa ihtarına;

Davalı tarafa HMK m. 121 delalatiyle m. 129(2) hükmü uyarınca "cevap dilekçesinde gösterilen ve elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin cevap dilekçesine eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, belgelerini ve adresleriyle birlikte tanık dahil tüm delillerini ibraz etmesi ve ikamesi talep edilen delillerin celbi için gerekli masrafın HMK m. 324 hükmü uyarınca Mahkeme veznesine depo edilmesi gerektiği" hususunun ihtarına,

Davalı tarafça cevap dilekçesi ibraz edilmesi ve cevap dilekçesinde HMK m. 129 hükmünde belirtilen hususların eksik olması halinde; tespit edilecek eksikliklerin giderilmesi için davalı tarafa (1) haftalık süre verilmesine, eksikliğin bu süre zarfında giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağı hususunun da davalı tarafa ihtarına,

Davalı tarafın HMK m.129(2) atfıyla m. 121 hükmü uyarınca cevap dilekçesinde dayandığı delillerin olması durumunda; bunlardan dava ile ilgili görülenlerin getirtilmesi için ilgili kuruluşlara müzekkereler yazılmasına,

Taraflara dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, tarafların varsa tanıklarının adı ve soyadını, tebliğe elverişli adreslerini ve tanıklarını hangi konuda dinleteceklerini içeren listeyi mahkememize sunmak; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve/veya başka yerlerden getirtilecek belge ve/veya dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek, ayrıca gerekli masrafları vermek zorunda olduklarının ayı ayrı ihtarına,

Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve bildirileceği,

Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verilmesine,

Taraflara dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmaları üzere HMK m. 140(5) hükmü gereğince ancak ön inceleme davetiyesi ile(2) haftalık kesin süre verileceğinin, aksi takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakların ihtarına,

6100 sayılı HMK 7251 sayılı yasa ile değişik 141. Md gereğince dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemeyeceği yahut değiştirilemeyeceğinin ihtarına,

6100 sayılı HMK 7251 sayılı yasa ile değişik 147. Md gereğince ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına geçileceğine, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Md hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına,

6100 sayılı HMK 7251 sayılı yasa ile değişik 186 md gereğince mahkemenin tahkikatın bittiğini tefhim ettikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçeceği, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşmanın 2 haftadan az olmamak üzere erteleneceği, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ihtarına,

Tarafların hukukî dinlenilme haklarının yerine getirilmesini ve korunmasını teminen tensip tutanağının ve yargıda hedef süreye ilişkin tevzi formunun bir suretinin davacıya, bir suretinin de dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa ayrı ayrı tebliğine, (ihtaratların tensip zaptının tebliği suretiyle yapılmasına) karar verilmiş olmakla,

Tebligatın son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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