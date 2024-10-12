T.C. Ankara Batı 8. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/120 Esas

DAVALI : MEHMET ZEKİ GÜZEL Bitlis Bitlis Merkez/ BİTLİS

Davacı Saniye GÜZEL tarafından davalı Mehmet Zeki GÜZEL aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

03/10/2024 tarihli duruşmada müracaata bırakılan davanın davacı vekilinin 04/10/2024 tarihli yenileme talebi ile 07/10/2024 tarihli düzenlenen yenileme tensip tutanağı gereğince, Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına, Ön inceleme duruşmasının taraflara bildirilmesine, çıkarılacak davetiyelerde; Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139/1. maddesi uyarınca; "tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar erileceği" hususunun ihtarına,

Bu nedenle duruşma günü: 09/01/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,

HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş yenileme tensip tutanağının ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.