T.C. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/785

KARAR NO : 2024/467

DAVALI : İZZET ATICI

MİRASÇILARI: ÜNAL ATICI VE ŞENOL ATICI

Davacı Müflis S.S. Eryaman Özgükent Konut Yapı Kooperatifi ile davalı Emre Şengül, Devrim Demircioğlu, Yüce Hadi Doğan ve İzzet Atıcı arasında mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı müteveffa İZZET ATICI mirasçıları ÜNAL ATICI ve ŞENOL ATICI' nın adresi tespit edilemediğinden;

Mahkememizin 03/05/2024 tarihli ve 2021/784 esas, 2024/467 karar sayılı ilamı ile; "birleşen mahkememizin 2010/172 Esas sayılı dosyasında davanın reddine" karar verilmiş olup, kararın ilan tarihinden itibaren yasanın belirlediği 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 haftalık yasal süre içinde; davacı vekili tarafından yapılan 28/06/2024 tarihli istinaf dilekçesinin, müdahil Turan Tunçay tarafından yapılan istinaf dilekçesinin ve 03/05/2024 tarihli Gerekçeli Karara karşı istinaf talebinde bulunabileceğiniz, istinaf dilekçeleri hakkında cevap verebileceğiniz tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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