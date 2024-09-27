T.C. Ankara Batı Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 / 00:01

T.C.

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2023/70 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 122 Ada, 5 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı- Uluyol mahallesi, Sefer yeri mevkii, 122 ada 5 nolu parselin 9525.63 m2 yüzölçümlü ve tarla nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak, Çanıllı mahalle merkezinin 2.5 km doğusunda, Ayaş yolunun 8 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 20 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel kisli toprak yapısında, topografik olarak %5-10 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği zayıf, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon problemi bulunmaktadır Keşif tarihi itibariyle üzeri boş olup, ham toprak özelliğindedir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf Kuru tarım arazisidir., 9.525,63 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 115 Ada 188 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 115 Ada 188 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 9.525,63 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 952.563,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ÇİĞDEMCİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 188 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı - Çiğdemci mahallesi, Ortaçağnı mevkü, 115 ada 188 nolu parselin 8602.83 m2 yüzölçümlü ve tarla nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak, Çanıllı mahalle merkezinin 1 km batısında, Ayaş yolunun 7.2 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 17 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel kisli toprak yapısında, topografik olarak %5-10 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği zayıf, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon problemi bulunmaktadır. Keşif tarihi itibariyle üzeri boş olup, ham toprak özelliğindedir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf Kuru tarım arazisidir., 8.602,83 m2 yüzölçümü, Çanıllı Ciğdemci Mahallesi 115 Ada 188 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Ciğdemci Mahallesi 115 Ada 188 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 8.602,83 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.548.509,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ÇİĞDEMCİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 91 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı - Çiğdemci mahallesi, Göklen mevkii, 115 ada 91 nolu parselin 1075.06 m2 yüzölçümlü ve tarla nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak, Çanıllı mahalle merkezinin | km kuzeybatısında, Ayaş yolunun 8 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 18 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel kisli toprak yapısında, topografik olarak %5-10 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği zayıf, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon problemi bulunmaktadır. Keşif tarihi itibariyle üzeri boş olup, ham toprak özelliğindedir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 4.Sınıf Kuru tarım arazisidir., 1.075,06 m2 yüzölçümü, 115 Ada 91 Parsel Ayaş / ANKARA adresli .

Adresi : 115 Ada 91 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.075,06 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 193.510,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:20 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:20 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 128 Ada, 7 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı - Uluyol mahallesi, Ambar tarla mevki, 128 ada 7 nolu parselin 9616.81 m2 yüzölçümlü ve tarla nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak, Çanıllı mahalle merkezinin 4.1 km doğusunda, Feruz mahallesine giden yolun 250 m doğusunda, Ayaş yolunun 9 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 21 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel killi tınlı toprak yapısında, topografik olarak %0-2 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan üçgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erezyon problemi olmayıp tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle salatalık ekili olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf Sulu tarım arazisidir., 9.616,81 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 128 Ada 7 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 128 Ada 7 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 9.616,81 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.885.043,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:30 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:30 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 128 Ada, 3 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı-Uluyol mahallesi, Ambar tarla mevki, 128 ada 3 nolu parselin 3910.30 m2 yüzölçümlü ve tarla nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak, Çanıllı mahalle merkezinin 4 km doğusunda, Feruz mahallesine giden yolun 120 m doğusunda, Ayaş yolunun 9 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 21 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %0-2 eğimli, geometrik olarak dikgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle biber ekili olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf Sulu tarım arazisidir., 3.910,30 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 128 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 128 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 3.910,30 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.173.090,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 142 Ada, 166 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı-Uluyol mahallesi, Karşı mevkü, 142 ada 166 nolu parselin 4329.33 m2 yüzölçümlü ve Tarla nitelikli olup, imar planı içerisindedir. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak, Çanıllı mahalle merkezinin 1 km doğusunda, Ankara caddesinin 50 m güneyinde, Ayaş yolunun 9 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 18 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Çevresinde yapılar mevcuttur., 4.329,33 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 142 Ada 166 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 142 Ada 166 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.329,33 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.814.064,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:50 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:50 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:50

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 158 Ada, 30 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı-Uluyol mahallesi, Uluyol mevkü, 158 ada 30 nolu parselin 692.88 m2 yüzölçümlü ve Çayır nitelikli olup, herhangi birkadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak, 20 m güneyinden ilhan deresi geçmektedir. Çanıllı mahalle merkezinin 400 m doğusunda, Ankara caddesinin 80 m güneyinde, Ayaş yolunun 7 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 17.5 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %1-2 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf sulu tarım arazisidir., 692,88 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 158 Ada 30 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 158 Ada 30 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 692,88 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 242.508,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:30 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:30 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 158 Ada, 28 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı-Uluyol mahallesi, Uluyol mevkü, 158 ada 28 nolu parselin 230.30 m2 yüzölçümlü ve Çayır nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel İlhan deresine cepheli olup, kuş uçumu mesafe ile Çanıllı mahalle merkezinin 400 m doğusunda, Ankara caddesinin 70 m güneyinde, Ayaş yolunun 7 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 17.5 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %1-2 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf sulu tarım arazisidir., 230,30 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 158 Ada 28 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 158 Ada 28 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 230,30 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 80.605,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:40 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:40 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:40

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 134 Ada, 28 Parsel, Ankara İli, Ayaş ilçesi, Çanıllı-Uluyol mahallesi, Kötüpınar mevki, 134 ada 28 nolu parselin 2819.70 m2 yüzölçümlü ve Tarla nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Kuş uçumu mesafe ile Çanıllı mahalle merkezinin 3.5 km güneydoğusunda, Feruz mahallesine giden yolun 800 m doğusunda, Ayaş yolunun 7 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 18 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel kisli toprak yapısında, topografik olarak %5-10 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği zayıf, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon problemi bulunmaktadır. Keşif tarihi itibariyle üzeri boş olup, ham toprak özelliğindedir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf Kuru tarım arazisidir., 2.819,70 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 134 Ada 28 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 134 Ada 28 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 2.819,70 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 422.955,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:50 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:50 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:50

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 135 Ada, 106 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı-Uluyol mahallesi, Kayacaönü mevkii,135 ada 106 nolu parselin 12247.81m2 yüzölçümlü ve Tarla nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Kuş uçumu mesafe ile Çanıllı mahalle merkezinin 3.5 km güneydoğusunda, Feruz mahallesine giden yolun 800 m doğusunda, Ayaş yolunun 7 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 18 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %1-2 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan çolgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle anızlı olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf kuru tarım arazisidir., 12.247,81 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 135 Ada 106 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli.

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 135 Ada 106 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 12.247,81 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.674.343,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 12:00

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 138 Ada, 10 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı-Uluyol mahallesi, Beşpınar mevkii, 138 ada 10 nolu parselin 4302.08 m2 yüzölçümlü ve Tarla nitelikli olup, batısı sınırında Ankara caddesi, kuzey sınırında Şeylek çayı bulunmaktadır. Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak , Çanıllı mahalle merkezinin 24 km güneydoğusunda, Ayaş yolunun 6 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 18 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %1-2 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle anızlı olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf kuru tarım arazisidir., 4.302,08 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 138 Ada 10 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 138 Ada 10 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.302,08 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.720.832,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 12:10

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, ÇANILLI ULUYOL Mahalle/Köy, 142 Ada, 253 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Çanıllı-Uluyol mahallesi, Karşı Arkası mevkii, 142 ada 253 nolu parselin 4121.71m2 yüzölçümlü ve Tarla nitelikli olup, herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Kuş uçumu mesafe ile yaklaşık olarak , Çanıllı mahalle merkezinin 1.8 km güneyinde, Ayaş yolunun 6 km kuzeyinde, Ayaş merkezinin 16.5 km kuzeydoğusunda kalmaktadır. Parsel kisli toprak yapısında, topografik olarak %5-10 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği zayıf, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon problemi bulunmaktadır. Keşif tarihi itibariyle üzeri boş olup, ham toprak özelliğindedir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 4.Sınıf Kuru tarım arazisidir., 4.121,71 m2 yüzölçümü, Çanıllı Uluyol Mahallesi 142 Ada 253 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA adresli

Adresi : Çanıllı Uluyol Mahallesi 142 Ada 253 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.121,71 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 412.171,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:20 Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 12:20 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 12:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02094221