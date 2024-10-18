T.C. Ankara Batı sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/24 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BEYOBASI Mahalle/Köy, 141 Ada, 57 Parsel, Kıymet Takdirine konu 141 ada 57 parsel nolu taşınmaz 130.409,15 m2 yüzölçümlü, "Tarla" vasfındadır. Parsel tınlı toprak yapısında,%4-6 eğimli, su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun, çevresindeki parsellerle aynı tarımsal yapı içerisindedir. Parsel, Beyobası" Mahallesine 2,4 km , Ankara -Eşkişehir yoluna 9,8 km, Temelli merkezine 10 km, Sincan Hükümet Konağına 41,5 km ortalama kuş uçuşu mesafededir. Parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmayıp, kuzeyinde resmi olmayan toprak yol bulunmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle ekili tarla olarak kullanılmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmayıp kadastro parselidir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanlığı, Toprak Sınıflaması Teknik Talimatındaki Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : Temelli Beyobası 141 Ada 57 Parsel Sayılı Taşınmaz Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 130.409,15 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.345.006,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:04 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:04 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.