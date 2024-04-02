T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 02 Nisan 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/66 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/66 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ŞEKER Mahalle/Köy, 46667 Ada, 2 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Çınar sitesi A ve B bloktan oluşmaktadır. Bloklar Ayrık nizam inşa edilmiştir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu A. Blok, Bodrum kat, Zemin kat, 8 Normal Kat olmak üzere toplam 10 katlıdır. Blokta; katlarda 2'şer daireden 17 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. Cepheleri mantolama üzeri mineral sıvalıdır. Giriş kapısı ve rüzgarlık kapısı camlı Alüminyum doğramadır. Giriş holü, zemini mermer kaplı, yan duvarları 1.2m. mermer ( bir duvar dekoratif Taş kaplı) üst kısmı üstü plastik boyalıdır. Kat holleri, yangın merdiven basamakları ile sahanlığı mermer kaplı, duvarları plastik boyalıdır. Açık otoparklıdır. Asansörlüdür. Site çevresi ihata duvarı ve tel çit ile çevrilidir. Peyzajı yapılmış, Otomatik araç giriş ve araç giriş kapısı bulunmaktadır. Binanın bulunduğu bölge ulaşımı kolay, belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. A BLOK 1. KAT 3 KAPI NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ: Bağımsız bölüm 1. katta Bina giriş kapısına göre sağ tarafta yer almakta olup 3 cephelidir. Daire; antre, koridor, salon, 4 oda, mutfak, 2 banyo ve 2 balkondan oluşmaktadır. Bağımsız bölümün giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, pencereler PVC doğrama, ısı camlıdır. Antre-koridor; zemini seramik kaplı, duvarları kağıt kaplı, tavanı kartonpiyerlidir. Salon; zemini laminant parke kaplı, duvarları kağıt kaplı, tavanı kartonpiyerlidir. Odalar; zemini laminant parke kaplı, | odanın duvarları kağıt kaplı, diğerleri plastik boyalı tavanı kartonpiyerlidir Mutfakta, zemini seramik kaplı, duvarları duvar kağıdı kaplı, tavanı kartonpiyerlidir. Mutfakta Mermerit tezgah ve lake kapaklı dolap bulunmaktadır. Banyo zemin döşemesi ve duvarlar seramik kaplıdır. İçinde klozet, Hilton lavabo ve duşakabinli küvet bulunmaktadır. Ebeveyn Banyosu zemin döşemesi ve duvarlar seramik kaplıdır. içinde klozet, lavabo ve duşakabin bulunmaktadır Balkon; Bir balkon salon ve mutfağa, diğer balkon odaya açılmakta olup, zemini seramiktir. Isınma sistemi; doğal gazlı kombili sistem ile sağlanmaktadır. Bağımsızın net kullanım alanı yaklaşık Balkon alanı 19,00 m2 dahil toplam 146,00 m2 dir.

Adresi : Şeker Mahallesi 46667 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 146 m2

Arsa Payı : 306/10227

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

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