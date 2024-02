T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

17

ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ULUS İŞHANI 5862 ADA 1 PARSELDEKİ C BLOK ZEMİN KAT 9, C BLOK ZEMİN KAT 10 ,C BLOK ZEMİN KAT 11 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

DÜKKAN

3 YIL

TOPLAM: 333,19 M²

C BLOK 9 NUMARA 112,03 M²

C BLOK 10 NUMARA 112,16 M²

C BLOK 11 NUMARA 109 M²

₺626.400,00

₺18.792,00

14:46