T.C. ANKARA10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2024/228
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, MACUN-1 mah/köyü,
ADA NO : 13817
PARSEL NO : 17
MALİKİN ADI VE SOYADI : ERDİNÇ ŞENGÜL, HASAN ÖZKAN SARIŞEN, ORHAN GÖKALP
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANILĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/228 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN02001133