T.C. ANKARA10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/228

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, MACUN-1 mah/köyü,

ADA NO : 13817

PARSEL NO : 17

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERDİNÇ ŞENGÜL, HASAN ÖZKAN SARIŞEN, ORHAN GÖKALP

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANILĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/228 Esas sayısında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.