T.C. ANKARA13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/844

KARAR NO : 2024/48

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/02/2024 tarihli ilamı ile Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 6136 Sayılı Kanunun 15/1, TCK'nun 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 AY HAPİS CEZASINDAN ÇEVİRME 6.000,00 TL VE 25 GÜN ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVİRME 500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Mehmet ve Kezban oğlu, 17/09/1978 Şabanözü doğumlu, YÜKSEL PARMAK, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.