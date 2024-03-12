T.C. ANKARA13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2022/727 Esas

TUTANAK

Davacı, TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU ÖZİNCİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ ile Davalılar, MDA METAL SANAYİ NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, METİN ARAS OTOMOTİV GIDA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PASİNLER ŞUBESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2022/727 esas sayılı dosyasında davacı Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Özinci Konut Yapı Kooperatifi tarafından davalılar MDA Metal Sanayi Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ve Metin Aras Otomotiv Gıda İnşaat Taahhüt Nakliye Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan alacak davasında tebligat yapılamayan davalı MDA Metal Sanayi Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'ne ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden bilirkişiler Erhan Bulut ve Cemil Sütbaş tarafından düzenlenmiş olan 19/02/2024 tarihli raporun sonuç bölümünde "Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, taraflar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davacıya isabet eden bağımsız bölümlerin 17.03.2014 tarihinden dava tarihine kadar işlemiş kira tazminatı 1.984.906,95 TL olarak hesaplanmıştır." ifade edilmiş olup bu rapora karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,

Ayrıca davacı vekili tarafından verilen 04/03/2024 tarihli ıslah dilekçe ile dava değeri 1.984.906,95 TL'ye çıkartılmış olup hususlar tarafınıza ilanen tebliğ olunur.