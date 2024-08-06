T.C. Ankara2. İcra Hukuk Mahkemesi
T.C.
ANKARA2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2023/731 esas
DAVACI : ŞAVAK PEYNİRCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VEKİLİ : Av. VAHDET ÖZLER
DAVALI : 4M BETON MADENCİLİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT GIDA TURİZM NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
DAVA TÜRÜ : İSTİHKAK
DAVA TARİHİ : 02/11/2023
DAVALI 4M BETON MADENCİLİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT GIDA TURİZM NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNE İLANEN TEBLİGAT:
Davacı Şavak Peynircilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Av. Vahdet ÖZLER tarafından hakkınızda açılan "İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)" davası nedeniyle;
Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma gününün verildiği 03/10/2024 günü saat 09.15’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu; dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071930