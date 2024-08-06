T.C. Ankara2. İcra Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

ANKARA2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2023/731 esas

DAVACI : ŞAVAK PEYNİRCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. VAHDET ÖZLER

DAVALI : 4M BETON MADENCİLİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT GIDA TURİZM NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

DAVA TÜRÜ : İSTİHKAK

DAVA TARİHİ : 02/11/2023

DAVALI 4M BETON MADENCİLİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT GIDA TURİZM NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNE İLANEN TEBLİGAT:

Davacı Şavak Peynircilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Av. Vahdet ÖZLER tarafından hakkınızda açılan "İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)" davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününün verildiği 03/10/2024 günü saat 09.15’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu; dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071930