T.C. ANKARA7. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 / 00:01



Sayı :2023/877 Esas

Davacı, SEDA ERSOY ile Davalı, SELİM ERSOY arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı T.C. vatandaşı 118.....326 TC kimlik numaralı, 31/07/1983 doğumlu, CEMAL BÜLENT ve SEVGİ oğlu SELİM ERSOY yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden duruşma gününü gösterir ön inceleme tensip zaptının tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,Duruşma günü, 30/05/2024 günü saat 12:25'de ön inceleme duruşmanız olup, belirtilen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yaparak duruşmaya gelmeniz, geçerli bir mazeretiniz olmadan duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, ön inceleme duruşmasına sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tarafınıza ayrı ayrı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.