T.C. Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/285 Esas

Mahkememizin 28/06/2024 tarihli duruşmasında Davanın; Ödünç sözleşmesi sebebiyle gönderilen 400.000,00 TL'nin iadesine ilişkin olduğu belirlendi. Ön inceleme aşaması tamamlandığından duruşmada hazır bulunan taraflara HMK'nın 147. Maddesi uyarınca belirlenen tahkikat duruşması gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır olmalarının istenmesine, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikat bitirildiği takdirde sözlü yargılama aşamasına geçilececği bu hususun taraflara ayrıca taraflara davetiye ile bildirilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği hususlarının ihtarına, (ihtar edildi)

2-Ön inceleme aşaması tamamlandığından tahkikat aşamasına geçilmesine, gelmeyen tarafa tahkikat duruşma gününün tebliğine,

3-HMK 140/5 maddesi gereğince; Taraf vekillerine ön inceleme aşamasında bildirip de sunmadıkları delil varsa, tanık deliline dayanmış isetanıklarının isim ve adres bilgilerini sunmaları için 2 haftalık kesin süre verilmesine, belirtilen süre içerisinde delillerin sunulmaması halinde mevcut delillerle yetinileceğinin huzurda bulunan tarafvekillerine ayrı ayrı ihtarına,

4-Davacı vekiline paraların gönderildiği çıkış hesabını ve tarih aralığını bildirmesi hususunda 1 haftalık süre verilmesine,

5- 4 nolu ara karara yanıt geldiğinde söz konusu bankalardan bu gönderim işlemlerine ilişkin dekont örneklerinin istenilmesine,

6- 5 nolu ara karara yanıt geldiğinde tarafların iddia ve savunmaları, dosya kapsamı ve toplanan deliller doğrultusunda, Dosyanın HesapBilirkişisine tevdiine,bilirkişiden bankadan gelen cevabi yazılar, dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve bildirilen İcra dosyası gözetilerek davacının iddia ettiği alacak miktarının belirlemesinin istenilmesine, bilirkişiiçin 2.100,00 TL ücret taktirine, ispat yükünün davacı tarafta olması nedeniyle,belirlenen bilirkişi ücretinin 2 haftalık kesin süre içerisinde davacı vekili tarafından mahkememiz veznesine gider avansı niteliğinde olmak üzere yatırılmasına, aksi taktirde bilirkişi deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının huzurda bulunan davacı vekiline ihtarına, (ihtarat yapıldı. )

7-Rapor verildiğinde gün beklenmeksizin HMK 281 ve 186. Maddeleriuyarınca taraflara ihtaratlı tebliğe çıkartılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına, 8-Antalya genel iCra müdürlüğünün 2022/265255 esas sayılı dosyasının uyap sisteminden kaydına, Bu nedenle duruşmanın 13/12/2024 günü saat 10:25 bırakılmasına karar verildiği Davalı Abdulkadir Alkan"a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065886