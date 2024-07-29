T.C. Antalya 10. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Miras bırakan Kumri Güler hakkında mahkememizde açılan vasiyetname açılması ( Noter) davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde; 2023/874 E. Sayılı dosyada Tüm aramalara rağmen MİRASÇI ÖMER GÜLER'e (TCKNO: 63445381936, Hasan ve Kumri oğlu 01/01/1954 Eruh doğumlu Şırnak İli, Cizre İlçesi, Alibey Mahallesi/Köyü, 1 cilt, 487 Hane numarasında kayıtlı ) adresi tespit edilemeyip dava dilekçesi, tensip zaptı ile ön inceleme duruşma günü mirasçıya tebliğ edilemediğinden ; dava ihbarnamesinin tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.HMK 317 ve devamı maddeleri uyarınca 2 HAFTALIK SÜRE içerisinde HMK 129. Maddesinde uygun olacak şekilde CEVAP DİLEKÇESİNİ sunmanız gerektiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/07/2024

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