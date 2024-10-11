T.C. Antalya 12. Sulh Hukuk Mahkemesi İlan

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2024/311 Esas07/10/2024 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen duruşma ara kararı gereğince; Aşağıda açık kimlik bilgisi verilen Nazmiye Yaldız'a ulaşılamadığı tespit edilmekle, ilgililerin TMK.nun 32.maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup;Adı geçen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK.nun 32. maddesi uyarınca İLAN olunur. 07/10/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 11269669358

ADI SOYADI : NAZMİYE YALDIZ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : ARİFE

DOĞUM TARİHİ : 20/01/1975

DOĞUM YERİ : ANTALYA