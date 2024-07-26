T.C. Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/103 Esas
KARAR NO : 2024/237
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Gülnara ve Hicran kızı, 1986 doğumlu ELSHAN RZAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.07.2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065819