T.C. Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/211 Esas

KARAR NO : 2024/245

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/04/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 165/1 maddesi gereğince 6 AY HAPİS CEZASI (2 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASI) ve 160 TL. ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Emine Elhalil oğlu, 01/01/2002 doğumlu ADNAN ELHALİL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan Süleyman Mutlu tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan Süleyman Mutlu tarafından istinaf başvurusu yapıldığının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065829