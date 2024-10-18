T.C. Antalya 2. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/722 Esas

Karar No: 2024/105

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Davalılar Rufat Abdullayev, Yaren Şimşek, Kayyım Merve Uyar aleyhine açılan Ana Baba Rızası Arama davasında, mahkememizin 13/02/2024 tarihli ilamı ile davanın KABULÜNE, 385..574 TC kimlik nolu 02/../2022 d.lu küçük Zehra Ş...'in evlat edindirme hizmetinden yararlandırılabilmesi için TMK.nun 311-312. Maddeleri gereğince ana baba rızasının aranmamasına kararı verilmiş olup, İş bu Gerekçeli Karar davalı Rufat Abdullayev(TC-998.....592)'nin bildirilen Gülveren mah. 3732 sok. Özdemir apt. No:9 D:1 Kepez Antalya adresine çıkarılan tebliğe rağmen tebliğ edilememiş, MERSİN adresinin olmaması, zabıta marifeti ile yapılan adres araştırması sonucunda adresinin tespit edilemediğinden Davalı RUFAT ABDULLAYEV adına iş bu GEREKÇELİ KARARIN tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre ve istinaf dilekçesi ile itiraz süresi içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yolu açık olmak üzere verilen KARAR ilanen tebliğ olunur.