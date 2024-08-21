T.C. Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

EsasNo :2023/490

Davacılar, Hasan Bilgi Gümüş, Malike Sak vekili tarafından davalı Asım Özcan aleyhine15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli, 15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli, 15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli, 15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli, 15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli, 15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli, 15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli, 15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli, 15.07.2021 düzenlenme tarihli, 25.000-Euro bedelli toplam 9 adet senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine yönelik (takipten önce) menfi tespit davası açılmıştır. 18/07/2023 tarihli-02/08/2023 tarihli ara kararı ile Taraf olmayan kişiler hakkında tedbir kararı verilemeyeceğinden 3. Kişilerce girişilecek takiplerin durdurulması talebinin reddine, Dava konusu senetler yönünden davalı tarafça girişilecek icra takiplerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin, tensip zaptının,18/07/2023 tarihli - 02/08/2023 tarihli ara kararlarının, davacılar vekilinin 18/07/2023 tarihli ara kararına karşı istinaf dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra iki haftalık süre içinde HMK 317/2 md. uyarınca dava dilekçesine karşı cevap süresinin, istinaf süresinin ve istinafa cevap süresinin başlayacağı hususu davalı Asım Özcan'a ilanen tebliğ olunur.26/07/2024

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