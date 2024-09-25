T.C. Antalya 38. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2023/592 Esas

KARAR NO : 2024/430

Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin 11.06.2024 tarih ve 2023/592 Esas-2024/430 Karar sayılı Kararı ile TCK.nun 142/1-(e).maddesi uyarınca 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Ramazan ve Mevlude oğlu, 01/01/1965 doğumlu Recep Özdel tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02093292