T.C ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 07 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2019/221

KARAR NO : 2021/616

Davacı NURAN YILDIRIM aleyhine mahkememizde açılan Mirasın Hükmen Reddi davasının yapılan duruşması sonunda verilen karar gereğince;

Davalı şirketlerden Sft Tasarım Tan.matbaa Yay.rek.hiz.tic.san.ltd.şti ve Gökkuşağı Mutfak Gerinş.tur.gıd.paz.ith.ihr.a.ş'ne adreslerinin meçhul olması nedeniyle gerekçeli kararın ve davalı CK Akdeniz Elektirik Perakende Satış A.Ş vekiliile Antalya Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü vekilinin istinaf başvuru dilekçelerinin tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizce verilen 23/09/2021 tarih, 2019/221 Esas ve 2021/616 Karar sayılı ilamı ile

"1-) Davanın KABULÜNE,

2-) Muris Mehmet Yıldırım'ın terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile, davacı yönünden murisin mirasının hükmen reddine,

3-) Karar harcı olan 59,30 TL'den peşin harç olarak alınan 44,40 TL'nin mahsubuyla eksik kalan 14,90 TL harcın davacıdan tahsiline,

4-) Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin davanın mahiyeti gereği kendi üzerlerinde bırakılmasına,

5-) Davanın mahiyeti gereği davacılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Gider avansı ve delil avansından harcanan ve karşı taraftan tahsiline karar verilen miktarlar yukarıda gösterilmiş olup (HMK 297/ç) fazla yatan miktar ve iadesi konusunda karar kesinleştikten sonra HMK 333. maddeye göre karar verileceğine,

Dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekili yüzüne karşı ve davalılar yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" karar verildiği,

Ayrıca davalı CK Akdeniz Elektirik Perakende Satış A.Ş vekilinin 24/10/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile "davacının davanın açıldığı tarih itibariyle müvekkil şirkete yöneltebileceği bir husumet olmadığı göz önüne alınarak, müvekkil şirket yönünden kararın kaldırılmasının" talep edildiği, diğer davalı Antalya Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü vekilinin 16/10/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile "mahkememiz kararının kaldırılmasının" talep edildiği anlaşılmakla;

Davalı şirketler Sft Tasarım Tan.matbaa Yay.rek.hiz.tic.san.ltd.şti ve Gökkuşağı Mutfak Gerinş.tur.gıd.paz.ith.ihr.a.ş'nin adreslerinin tespit edilememesi ve adreslerinin yıkık olması nedeniyle mahkememiz kararının tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabilecekleri, her iki istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinafa cevap verebileceklerinin, istinaf isteminde bulunmadıkları ve cevap vermedikleri takdirde kararın kendileri yönünden kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05/01/2024