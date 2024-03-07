T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 07 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/2383 Esas 19/02/2024 Antalya Merkez, Selçuk Mahallesinde kain 164 Ada 6 Parselin tapu maliki muris Hasan oğlu Mehmet Çavuş'un mirasçıları tespit edilemediğinden TMK 594. maddesi uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla; murisin mirasçısı olan kişilerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirir şekilde beyanda bulunmaları hususu İLAN OLUNUR.