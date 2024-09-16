T.C. Antalya 6. Aile Mahkemesi

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 / 00:01

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T.C.

ANTALYA

6. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/1001 Esas

DAVALI : AHMET ALBAYRAK -T.C. 37735435142

HATAY ili, ALTINÖZÜ ilçesi, BÜYÜKBURÇ mah/köy, 10 Cilt, 11 Aile sıra no, 27 sırada nüfusa kayıtlı, NAHİL ve FİDAN oğlu, 25/06/1988 doğumlu,

Davacı , HEIKE ALBAYRAK ile Davalı , AHMET ALBAYRAK arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından sunulan 02/02/2024tarihli ıslah dilekçesi tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

02/02/2024 tarihli ıslah dilekçesinde "Islah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu bulunan; Tarafların evlilik birliği içerisinde Antalya İli Aksu İlçesi Altıntaş Mah. 607 ada 5 Parselde kayıtlı 10 numaralı Bağımsız Bölüm Mesken ile 07 MBY 43 plaka sayılı aracı satın aldıkları, söz konusu taşınmazın ve aracın davalı adına kayıt ve tescil edildiğinden, ancak, araç ve taşınmazın bedelinin tamamının davacı müvekkilimizce ödendiğinden, ihtiyati tedbir verilerek,açtığımız 10.000 TL belirsiz katılma alacağı davasında, bilirkişinin 02/11/2023 tarihli raporunda belirtilen taşınmaz için 962.139,30 TL, araç için 292.487,34 TL olarak toplam 1.244.626,64 TL değer artış payı alacağı olduğu yönündeki beyanına katılmakla, bilirkişi raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile1.234.626,64TL arttırılarak, toplam1.244.626,64 TL katılma alacağını yasal faizleri ile beraber tahsiline" karar verilmesini davacı taraf talep etmiştir.

Duruşma Günü: 18/09/2024 günü saat: 14:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ıslah dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02089593