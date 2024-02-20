T.C. ARAÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 / 00:01



2020/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YUKARI ARAÇ Mahalle/Köy, DEĞİRMEN YOLU Mevkii, 102 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz ...

Yüzölçümü : 6.068,49 m2

İmar Durumu :Belediye kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti : 16.688.347,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İmar düzenlemesine alınmıştır. Tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YUKARI ARAÇ Mahalle/Köy, KIZILBADANA Mevkii, 188 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz t ...

Yüzölçümü : 12.444,65 m2

İmar Durumu :Belediye kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti : 14.933.580,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YUKARI ARAÇ Mahalle/Köy, ARMUTLAR YAZISI Mevkii, 317 Ada, 69 Parsel, Taşınm ...

Yüzölçümü : 6.606,51 m2

İmar Durumu :Belediye kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti : 7.927.812,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:24

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YUKARI ARAÇ Mahalle/Köy, GİREMEZ YOLU Mevkii, 188 Ada, 10 Parsel, Tapu kayd ...

Yüzölçümü : 2.134,99 m2

İmar Durumu :Belediye kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti : 2.534.287,95 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : 74M2'lik kısmında haritasında görüldüğü gibi TEK lehine irtifak hakkı. Tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YUKARI ARAÇ Mahalle/Köy, GİREMEZ YOLU Mevkii, 188 Ada, 81 Parsel, Tapu kayd ...

Yüzölçümü : 681,32 m2

İmar Durumu :Belediye kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti : 828.584,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:44

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YUKARI ARAÇ Mahalle/Köy, DAĞTARLA Mevkii, 188 Ada, 6 Parsel, Tapu kaydında ...

Yüzölçümü : 342,75 m2

İmar Durumu :Belediye kayıtlarındaki gibidir.

Kıymeti : 378.231,48 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : M.T.E.K LEHİNE 78,78 M2'LİK KISMINDA İRTİFAK HAKKI. Tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.