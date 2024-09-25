T.C. Ayvalık 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C. AYVALIK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2023/1766 Esas Konu : 2. GAİPLİK İLANI Davacı HAFİZE EMETLİ tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 160*****056
ADI SOYADI : LEVENT EMETLİ
BABA ADI : BÜLENT
ANA ADI : BİNNUR
DOĞUM TARİHİ : 16/07/1983
DOĞUM YERİ : AYVALIK
#ilangovtr BASIN NO: ILN02093460