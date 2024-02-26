T.C. BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 / 00:01



Sayı :2022/122 Esas

İLAN

ESAS NO : 2022/122 Esas

DAVACILAR : 1- ALİ ŞEN TC:42320117358

2- MEHMET ŞEN TC:38117257352

3- MUZAFFER ŞEN TC:42326117130

4- NECATİ ŞEN TC:42323117294

5- ALAHATTİN ŞEN TC:42317117422

DAVALI MALİYE HAZİNESİ

ASLİ MÜHDAHİL ŞÜKRAN AKOĞUL TC:18443913238

Davacılar tarafından aleyhinizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) ilişkin davasının yapılan yargılamasında;

Türk Medeni Kanununun 713/4 ve 5. Maddesinde "Dava konusu Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) mahkememizcegazeteylebir defa ve ayrıca dava konusu,

1-Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, Nohut köyü, 109 ada 62 parselsayılıtaşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üçdefa ilan olunur. Son ilandanbaşlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşullarıngerçekleşmediğini,ileri sürerek itirazeden bulunmaz yadaitiraz yerinde görülmez vedavacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birincifıkrada ön görülenkoşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur" hükmü düzenlenmiş olduğundan, Türk MedeniKanunun 713/4 ve 5. Maddesiuyarınca, yapılması gerekligazete ilanının yapılması,TMK 713/4 maddesi uyarınca davanın 1 kez yapılacak ilan ile ulusal basınkanalıyla : 1'er ay aralıklarla 3 kezyapılacakilan ile muhtarlıkça yapılmasına mahkememiz karar verilmiştir.