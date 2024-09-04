T.C. Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2023/372 Esas

KARAR NO : 2024/296

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 3.320 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Hüseyin ve Hanım oğlu 01/05/1985 d.lu, MEHMET ATAŞ hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.02.09.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02084068