T.C. Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2018/712 Esas

KARAR NO : 2020/68

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/03/2020 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS ve 100 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Leonid ve Olga oğlu 12/07/1996 d.lu, UKRAYNA uyruklu LEONID RAIETS hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16.09.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02090415