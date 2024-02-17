T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2017/47

KARAR NO : 2020/254

Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2020 tarihli ilamı ile sanık RASİM ÜNAL'ın atılı suçlardan ayrı ayrı BERAATİNE karar verildiği, katılan vekili tarafından bu karara yönelik istinaf başvurusunda bulunulduğu, sanık, Hacı Mehmet ve Hayriye oğlu, 30/05/1964 Basansarnıç doğumlu, Neveşehir ili, Merkez ilçesi, Basansarnıç Mahallesi nüfusunda kayıtlı RASİM ÜNAL tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde karara yönelik istinaf yasa yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 15/02/2024