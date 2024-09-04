T.C. Bakırköy 14. Tüketici Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 14. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/357 Esas

DAVALILAR : 1- Zahr Azzam Mustafa Alshante,

2-Dina Azzam Mustafa Alshante,

3-Mustafa Azzam Mustafa Alshante,

4- Mohammed Abdulbaset Mahyoub Al-dubaı,

5-Mohammed Sa Aljasen ,

6-Husseın Abdullah Husseın Al Farawı,

7- Alsaeed Mohamed Abdulsalam Bakeer

8-Hacı Murat Bacak

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı ile müvekkili şirket arasında istanbul ili esenyurt ilçesi yeşilkent mahallesi 2945 ada 35 parsel de inşa edilmekte olan F blok 22. Kat. 261 nolu bağımsız bölümün 194.000,00 TL den satışı için anlaştıklarını, müvekkilinin sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, taşınmazın 16/09/2013 tarihinde müvekkiline fiilen teslim edildiğini, buna rağmen müvekkilinin tapu devrini bir türlü davalı taraftan alamadığını, bu gün, yarın şeklinde kendisinin oyalatıldığını, davacı müvekkilinin taşınmazı fiilen kullandığını hatta kiraya dahi verdiğini bu nedenle davalı yanın tapu devrini gerçekleştireceğini düşünmüş ancak davalı taraf tapu devrini gerçekleştirmediğini bu nedenle öncelikle taşınmazın 3. Kişilere satışının engellenmesini ve davanın kabulü ile yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı yana hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar Zahr Azzam Mustafa Alshante, Dina Azzam Mustafa Alshante,mustafa Azzam Mustafa Alshante, Mohammed Abdulbaset Mahyoub Al-dubaı, Mohammed Sa Aljasen , Husseın Abdullah Husseın Al Farawı, Alsaeed Mohamed Abdulsalam Bakeer ve Hacı Murat Bacak'ın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden birleşen dava dilekçesi, tensip tutanağı, bilirkişi raporları, duruşma tutanağının tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenlerin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen birleşen dava dilekçesi, tensip tutanağı, bilirkişi raporu ve duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın 20/11/2024 günü saat: 12:00'de yapılmasına karar verilmiştir.

"HMK' nun 317/2 ve 318. maddelerine göre, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini cevap dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesinu sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu" hususu tarafınıza ihtaren tebliğ olunur.

Eki: Duruşma tutanağı, Bilirkişi raporu, Tensip tutanağı ve birleşen dava dilekçesi davalılar Zahr Azzam Mustafa Alshante, Dina Azzam Mustafa Alshante,mustafa Azzam Mustafa Alshante, Mohammed Abdulbaset Mahyoub Al-dubaı, Mohammed Sa Aljasen , Husseın Abdullah Husseın Al Farawı, Alsaeed Mohamed Abdulsalam Bakeer ve Hacı Murat Bacak'a İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02083944