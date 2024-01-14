T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Ocak 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2022/254 Esas

KARAR NO : 2023/590

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Foudıl ve Farıda oğlu, 23/10/1987 Cezayir doğumlu, ABDEREZAK ZALOUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12.01.2024