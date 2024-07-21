T.C. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinden /Başkanlığından

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N



DOSYA NO : 2022/330 Esas

KARAR NO : 2023/46

"NİTELİKLİ YAĞMA" suçundan sanık Mustafa ve Rawheya oğlu, 26/02/1994 Filistindoğumlu, sanık ABDALLAH M.I. ALJAWABRA hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 28/02/2023 tarih 2022/330 esas 2023/46 karar sayılı kararı ile, sanığın Müşteki Yasine TAIAK'A karşı "Nitelikli Yağma" suçundanTCK'nun 149/1-a, 35/2, 62/1 53/1-2-3, 63 maddeleri gereğince neticeten 2 Yıl 9 Ay hapiscezası ile cezalandırılmasına, MüştekiZekeria TAALABI'ya karşı ''Nitelikli Yağma'' suçundan TCK'nun 149/1-a, 35/2, 62/1, 53/1-2-3, 63 maddeleri gereğince neticeten 2 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,karar verildiği, mahkememiz kararı ve Sanık Müdafi İstinaf dilekçesi, Müşteki, Abdulaziz ve Rukiye oğlu, 1999 doğumluFas doğumluZekaria TAALABI ve MüştekiAziz ve Hafid oğlu, 1997 doğumlu Yasine TAIAK'a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafı kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.18/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064983