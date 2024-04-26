T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 / 00:00

T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/58 Esas

DAVALI : HASHEM RAJABI KHIABANI Ergenekon Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, Hülya Apartmanı Blok No :57/7 Şişli İstanbul Şişli/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 11/06/2024 günü saat: 09:55'de ön inceleme duruşması yapılacağı, gelmediğiniz taktirde karşı tarafın isteği halinde yokluğunuzda duruşma yapılacağı, aleyhinize yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,iddia ve savunmanızı davacının muvafakati ile değiştirebileceğiniz veya genişletebileceğiniz,ön inceleme davetiyesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisindehenüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız,bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.