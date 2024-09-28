T.C. Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/46

KARAR NO : 2024/212

Mahkememizce davalı BÜLENT BÜYÜKTUNCA (Şehmi ve Nermin'den olma)'ya dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, tebligat bila tebliğ iade edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğ edilmiş, bu kez gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Mahkememizden verilen 22/05/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

"1-Davanın kabulü ile,

-Muris Nazife Büyüktunca tarafından düzenlenen 01/12/2008 tarih 27312 yevmiye numaralı Kadıköy 7 Noterliğinde düzenlenen düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin tenfizine,vasiyetname gereğince İstanbul Bakırköy Kartaltepe'de bulunan 773 ada 20 parsel 5 nolu bağımsız bölümün Muris adına olan tapu kaydının lehine vasiyet yapılan davacı adına kayıt ve tesciline" karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere 2 haftalık yasal sürede istinaf yolu açık olmak üzerekarar verilmekle, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 04/07/2024

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